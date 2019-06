¡Escándalo! Harvey Weinstein también acosó a Madonna

Madonna, la reina del Pop, hizo una fuerte revelación que solo agrava la situación legal de Harvey Weinstein, el famoso productor que enfrenta numerosas demandas por acoso sexual y violación.

La famosa cantante, una de las más influyentes en la historia del pop, reveló que también recibió algunas proposiciones indecorosas por parte del empresario, quien llegó a acumular mucho poder en Hollywood.

“Se me insinuó sexualmente”, declaró Madonna .

La aclamada intérprete concedió una entrevista a The New York Magazine donde decidió revelar cómo se dio esta incómoda situación, aunque afortunadamente nunca pasó a mayores con proposiciones más agresivas.

“Cruzó algunas líneas y límites (…) Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesada (…) Yo era consciente de que él hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio. Y todos pensábamos: ‘Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar”, señaló.

Madonna confesó que sintió un gran alivió cuando comenzó su debacle dentro de la industria del espectáculo, aunque dijo no estar feliz o desear que sea encarcelado.

“Dije: ‘Por fin’. No me alegro de que vaya a estar en prisión. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar”, precisó.