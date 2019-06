QUÉPASA: Lucerito sigue presumiendo cuerpazo a sus casi 50 años

Los años le han sentado muy bien a Lucero, quien sigue luciendo un físico envidiable pese a que está cerca de cumplir 50 años. La cantante atrae miradas donde se para por su belleza y su bien contorneada figura, así como por las publicaciones que comparte en redes sociales donde confirma su buena forma física.

En horas recientes, la expareja de Mijares subió una fotografía en Instagram donde aparece en la playa luciendo un traje de baño de dos piezas. Aunque es bastante conservador, permite apreciar el cuerpo que todavía hace delirar a los caballeros.

“Ustedes caben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga, siempre digo que las cosas más lindas de la vida son gratis!”, escribió.

La imagen muestra a la actriz y cantante realizando una posición de yoga mientras disfrutar de un bello atardecer. Es sabido que gusta de practicar esta disciplina, la cual le ayuda a tener una visión más optimista hacia la vida y a mantenerse en equilibrio físico y espiritual.

“Hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas, pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta, que dice que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda”, comentó Lucero anteriormente.