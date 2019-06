Calificadoras no toman en cuenta la corrupción: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a los cuestionamientos sobre los ajustes negativos que realizaron las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s sobre la economía nacional, cambios que encendieron las alarmas en el país y que agravaron la incertidumbre.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano les restó importancia a las modificaciones a la baja de la calificación de la deuda soberana y la perspectiva crediticia. Indicó que no está preocupado porque no subirá la deuda pública.

Asimismo, el Ejecutivo Federal resaltó que las finanzas públicas están en buenas condiciones, producto de la política de austeridad que desplegó el Gobierno y que no permite el uso discrecional de los recursos.

López Obrador afirmó que es respetuoso de las opiniones de las calificadoras, incluyendo la de Fitch Ratings y Moody’s, pero no por ello comparte sus reportes o previsiones sobre la economía mexicana.

“Con todo respeto, la falla de las calificadoras y los expertos, es que aplican el mismo método de hace tres décadas del periodo neoliberal, que no tomaban en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan y no tendrán éxito, pero a las pruebas me remito”, abundó.