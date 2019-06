'El Mijis' ofrece disculpas por pelea en Aguascalientes

El diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, ofreció una disculpa pública por haber estado envuelto en una trifulca que se registró el pasado domingo en el estado de Aguascalientes.

A través de las redes sociales, el legislador local se refirió a incidente que derivó en su detención por parte de agentes de la Policía local, aunque fue liberado poco tiempo después en cumplimiento al fuero que posee como integrante del Congreso Estatal de San Luis Potosí.

El Mijis aclaró que la disculpa ofrecida a la gente no tiene que ver con las acusaciones que han lanzado en su contra sus detractores políticos, sino por no prever lo que ocasionarían sus actos en la gente que depositó su confianza en él y que lo apoyó en las urnas.

“Me disculpo por lo sucedido en Aguascalientes ; no porque sea culpable de lo que dicen, sino porque no supe cuánto afectarían mis actos a la gente que cree en mí como político”, escribió en su cuenta de Twitter.

El diputado sostuvo que la pelea que se registró el fin de semana se debió a que denunció insistentemente la compra de votos en plena jornada electoral; sin embargo, lamentó que no hubiera consecuencias contra aquellas personas que rompieron la ley.

Asimismo, El Mijis difundió a través de la misma plataforma una serie de videos donde presuntamente se observa la compra de votos en Aguascalientes.

En las grabaciones, se observa al legislador de San Luis Potosí reclamarles a las fuerzas policíacas de Aguascalientes por su lenta o nula respuesta ante las denuncias interpuestas por presuntos delitos electorales.

Me DISCULPO por lo sucedido en Aguascalientes; no porque sea culpable de lo que dicen, sino porque no supe cuanto afectarían mis actos a la gente que cree en mi como político. Somos miles de voces

Me responsabilizo de mis actos y prometo que no les voy a fallar

Así sucedió ???? 1/5 — El MIJIS (@mijisoficial) 6 de junio de 2019