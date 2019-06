Detención de migrantes no fue para quedar bien con Estados Unidos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció este jueves sobre la detención de cientos de migrantes en Chiapas en la víspera, un suceso que causó polémica en el país por las presiones ejercidas por Estados Unidos para frenar a las caravanas migrantes que buscan llegar a la frontera norte.

En conferencia matutina, el mandatario rechazó tajantemente que la detención de los indocumentados en el estado sureño responda a la presión norteamericana, ya que su administración no actuará por instrucción de un gobierno extranjero.

“No tiene fundamento, nosotros no actuamos así, actuamos con principios y con ideales, no sé si hay orden de aprehensión y están en la Fiscalía, pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna, ni perjudicamos a nadie por quedar bien con un gobierno extranjero”, afirmó.