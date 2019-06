Para Ana Claudia Talancón el cáncer no es sinónimo de muerte

La actriz mexicana de 39 años Ana Claudia Talancón se ha apartado de su carrera artística para enfocarse en el activismo junto a asociaciones civiles e instituciones no gubernamentales para beneficiar la lucha contra el cáncer.

Talancón ha fungido como vocera de estas organizaciones para promover iniciativas contra una de las enfermedades que aquejan a mayor número de personas alrededor del mundo. La actriz originaria de Quintana Roo asegura que padecer esta afección no es sinónimo de muerte, ya que con un proceso de prevención adecuado se puede contrarrestar.

Ana Claudia Talancón recientemente participó en la carrera Dejando huella con motivo del apoyo de la lucha contra el cáncer infantil, donde fue cuestionada sobre su labor con esta causa. Sus respuestas principalmente refirieron al género femenino y recomendó que, con una sencilla autoexploración, las tragedias son prevenibles.

“El cáncer es una enfermedad tratable y curable si se detecta a tiempo, para lo cual es súper importante la autoexploración para poder prevenirlo. El temor es el principal enemigo, porque si no se detecta ya no se puede hacer nada. Hago un llamado a todos para que venzan el miedo. El cáncer no significa muerte”, mencionó Talancón en entrevista.