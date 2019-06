Hay progreso, pero no es suficiente: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al pendiente del dialogo entre funcionarios de su país y la delegación mexicana que encabeza el canciller Marcelo Ebrard para tratar el tema de los aranceles que entrarán en vigor el próximo lunes.

Con una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter, Trump opinó sobre la mesa de trabajo en la que estuvieron presentes el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2019

Para finalizar el mensaje, Trump 'amenazó' con seguir adelante con el arancel del 5 por ciento contra México en caso de no lograr un acuerdo, el cual cada mes subiría hasta llegar a un 25 por ciento en el mes de octubre.

Esta es una respuesta de Trump ante la poca aplicación de duras medidas del gobierno mexicano para frenar la migración ilegal y su llegada a la frontera estadounidense.

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2019