Sony prefiere a 'Venom' para 'Spider-Man 3' por encima de 'Deadpool'

Es sabido por todos los seguidores de Marvel que la próxima Spider-Man: Lejos de casa (2019) tendrá la ardua tarea de finalizar con la actual Fase 3 del estudio y la ahora conocida como Saga del Infinito. Por ello, esta cinta tendrá una relevancia bastante importante para su futuro.

En días anteriores, se estaba manejando que Deadpool de Ryan Reynolds tenía bastantes posibilidades de ser introducido en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a través de la tercera película individual del arácnido protagonizada por Tom Holland.

Sin embargo, aunque el control creativo de Spider-Man pertenezca a Marvel Studios y Disney, sus derechos cinematográficos continúan perteneciendo a Sony. De esta manera, la casa productora preferiría juntar al superhéroe trepamuros con su archienemigo Venom interpretado por Tom Hardy.

Así lo manifestó el insider de Marvel Studios y usuario de Twitter @RogerWardell quien ha acertado con diversas filtraciones sobre cintas del estudio, como la recién estrenada Vengadores: Endgame (2019).

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU. — Roger Wardell (@RogerWardell) 27 de mayo de 2019