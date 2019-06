Ricardo Monreal pide mesura ante polémica por fotografía

El líder de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, pidió mesura ante la fotografía que se reveló de la senadora Lucía Trasviña portando una pistola.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado llamó a sus compañeros de bancada a actuar con sensatez y tener en cuenta que son parte del gobierno, además de que representan a la sociedad.

“Actuar con responsabilidad es cuidar todo, sus conductas, su propia vida, ya no es cualquier ciudadano (…) No representamos a un grupo, no representamos a una facción, representamos a un estado, representamos a la sociedad y por esa razón todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad”, dijo Monreal Ávila.