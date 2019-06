Kaley Cuoco asegura que la serie animada 'Harley Quinn' llegará en otoño

Aunque la plataforma de streaming DC Universe únicamente está disponible en territorio estadounidense, sus series exclusivas llegan al resto del mundo a través de otros servicios de entretenimiento multimedia.

Algunas producciones como Titans (2018), Doom Patrol (2019) y Swamp Thing (2019) han debutado alrededor del mundo con grandes niveles de aceptación. Sin embargo, estas ficciones live action no son las únicas series exclusivas que prepara DC Universe.

Una de las series más esperadas por los fanáticos de la editorial es la primera ficción animada original de DC Universe enfocada en un público adulto y protagonizada por la antiheroína favorita del estudio Harley Quinn (2019), misma que será protagonizada por Kaley Cuoco como la voz principal.

La actriz conocida por interpretar por más de doce años a Penny en la ficción The Big Bang Theory (2007-2019) cambiará los sets de televisión por las cabinas de grabación de voces, justo como lo hizo en los inicios de su carrera.

Cabe recordar que DC Universe no ha anunciado detalles oficiales con respecto a la trama de Harley Quinn, pero por las pocas imágenes presentadas al momento se intuye que al menos una parte del argumento transcurrirá en el Asilo Arkham junto a otros personajes conocidos como Poison Ivy y el Joker.

Este producto no será el único con la aparición estelar de Harley Quinn ya que la cinta Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020) llegaría el próximo año y la secuela o reinicio de The Suicide Squad (2021) dentro de dos, ambas con la versión del personaje encarnado por Margot Robbie.