'Star Wars: The Rise of Skywalker' modificaría el origen de 'Rey'

Foto: Inverse Cuando J. J. Abrams tomó las riendas de la nueva trilogía de Star Wars con el renovado Episodio VII dotó a la película de más de una caja de secretos que serían esclarecidas a lo largo de las tres cintas que componen la serie fílmica. Una de las incógnitas que más desconcertaban a los seguidores fue la identidad de los progenitores de la protagonista Rey, interpretada por Daisy Ridley. En la entrega antecesora de la saga Star Wars: Los Últimos Jedi (2017), su director Rian Johnson proporcionó una resolución a esta duda, una que no dejó satisfechos a los fanáticos. Parece que para la nueva película Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019), Abrams modificará este origen. Cabe recordar que, según Johnson los padres de Rey fueron unos simples chatarreros que la abandonaron en el sistema Jakku. Sin embargo, según un reciente rumor, el padre de la protagonista sería un viejo conocido de la franquicia, Han Solo. Así lo manifestó Jason Ward, un periodista californiano conocido por especializarse en noticias sobre la serie creada por George Lucas. Su sitio web llamado Making Star Wars ha atinado en diversas ocasiones a rumores sobre el futuro de las cintas. Is Han Solo Rey’s Father? (And Other Rey Theories) https://t.co/68jkfTVyzz pic.twitter.com/bDLUPG000B — Jason Ward (@MakingStarWars) 31 de mayo de 2019 De esta manera, Ward afirmó en el podcast homónimo de su sitio Making Star Wars que el padre de Rey no es otro que el propio Han Solo. El conocido periodista aseveró que Leia Organa interpretada por Carrie Fisher y el personaje de Harrison Ford estaban juntos, pero que un hecho de fuerzas mayores los habría separado. En este sentido, Leia se habría separado de Han para entrenar junto a su hermano gemelo Luke Skywalker. Sin embargo, Leia no habría podido comprometerse con la vida de un Jedi así que habría regresado junto a Han Solo, solo para darse cuenta de que en su ausencia tuvo una hija fuera de su matrimonio. Esta hija sería la propia Rey. Star Wars: El Ascenso de Skywalker tiene un estreno marcado para el próximo 20 de diciembre. ¿Será que las palabras de Ward se terminen concretando y Rey sea hija de Han Solo? Si esto sucediera solo quedaría saber si siempre se planeó así o fue un mecanismo de emergencia ante la pobre aceptación del Episodio VIII.