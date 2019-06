Líderes del mundo celebran el 75º aniversario del desembarco en Normandía

La ciudad británica de Portsmouth está de fiesta este miércoles por albergar la conmemoración del 75º aniversario del desembarco en Normandía, el cual ocurrió el 6 de junio de 1944. Este episodio marcó un antes y un después en el marco de la Segunda Guerra Mundial, dado que significó un giro en el conflicto que terminaría con la derrota de los nazis y sus aliados.

En el evento participan altos mandos de las potencias mundiales, comenzando con la reina Isabel II de Reino Unido; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario francés, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel.

"It is with humility and pleasure, on behalf of the entire country – indeed the whole free world – that I say to you all, thank you," Her Majesty The Queen at the #DDay75 Commemorative event in Portsmouth today.

