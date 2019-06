FIFA era una organización casi criminal y tóxica: Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una autoreflexión de todo lo conseguido por el organismo durante estos últimos años, después de que se pusiera fin a la dirigencia de Joseph Blatter y el irrumpiera con una oleada de cambios y transformaciones.

Previo a su reelección, el dirigente de la máxima autoridad en el mundo del futbol aceptó que el desafío de tomar las riendas era muy grande, especialmente, por todas las prácticas negativas que tenían lugar al interior de la institución.

“Nadie habla de corrupción, de escándalos. Ahora todo el mundo habla de futbol. Hemos pasado de ser una organización casi criminal, tóxica, a ser una organización que se dedica al futbol. El futbol debía volver a la FIFA y lo hemos conseguido en tres años y cuatro meses. Y esto ha sido posible gracias a todos ustedes. La FIFA se ha transformado en una organización fiable, profesional”, precisó.

Infantino centró su discurso en la importancia de conseguir un futbol transparente, sin tratos bajo la mesa o favores de miles de millones de euros. Señaló que el deporte debe manejarse con total integridad y bajo los valores que pregona.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">A clearly emotional Gianni Infantino thanks the FIFA Congress after his re-election as FIFA President <a href="https://t.co/SBIcNW3fWk">pic.twitter.com/SBIcNW3fWk</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/1136247151699386368?ref_src=twsrc%5Etfw">5 de junio de 2019</a></blockquote>

“He cometido errores, pero he aprendido de ellos. El que no hace nada no se equivoca. Ahora todo es trasparente. Todo está en los libros. Ya no es posible poder ocultar pagos. No hay espacio para la corrupción en la FIFA. Nunca más”, indicó.

Finalmente, celebró la solidez de las finanzas de la FIFA, que ha logrado ejercer el dinero de forma correcta para el crecimiento de las diferentes federaciones. Recalcó que su gestión nunca será acusada de gastos discrecionales o para favorecer a determinadas personalidades.