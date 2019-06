Johnny Depp reitera el abuso en su contra por parte de Amber Heard

El caso entre Johnny Depp y Amber Heard no cesa tras una serie de acusaciones bilaterales, donde ambos artistas no dejan de atacarse para buscar su propio beneficio y deslegitimación de las declaraciones del contrario.

En esta ocasión, el más activo para mantener en activo su demanda es Johnny Depp quien describió con lujo de detalles cómo supuestamente fue víctima de diversas situaciones de abuso perpetradas por su exesposa.

El actor nuevamente argumentó que él fue el abusado y no el abusador como anteriormente había afirmado Amber Heard. El asesoramiento del equipo legal de Depp le ha recomendado mantener y filtrar algunos documentos del caso a medios de comunicación, mismos que han esparcido sus últimas declaraciones.

“He negado con vehemencia las acusaciones de Amber Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando ingresó a la corte para obtener una orden de restricción temporal con moretones pintados que los testigos y las imágenes de vigilancia muestran que no tenía todos los días de la semana anterior. Seguiré negándolos por el resto de mi vida. Nunca abusé de mi exesposa ni de ninguna otra mujer”, mencionó Depp en sus declaraciones.

Johnny Depp asevera que las fotografías de Heard donde supuestamente estaba llena de las consecuencias de su violencia doméstica son únicamente maquillaje y una buena actuación. Además, prosigue describiendo que él era quien sufría las lesiones físicas por parte de ella.

“Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, cometió innumerables actos de violencia doméstica en mi contra que en algunos casos me causó daños corporales graves. Un día comenzó a tirarme botellas, una pasó por mi cabeza y falló, pero otra me hirió gravemente en la mano”, continuó el actor.