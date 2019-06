¡Hay tiro! Se avecina el Andy Ruiz vs. Anthony Joshua II

Tan solo dos días después de que Andy Ruiz se convirtiera en el primer mexicano campeón del mundo de peso completo, la revancha ante el inglés Anthony Joshua estaría asegurada.

El promotor Eddie Hearn confirmó que la segunda pelea entre los dos pugilistas sería un hecho, recordando que el contrato de la primera pelea contemplaba una cláusula de revancha.

Ante la sorpresiva derrota del inglés ex campeón del mundo y el alza de Andy Ruiz, la segunda pelea tendría lugar en noviembre o diciembre del presente año en sede por definir.

Con un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Eddie Hearn reveló que será a finales de este año cuando Anthony Joshua y Andy Ruiz se enfrenten de nueva cuenta por los títulos de peso pesado de la FIB, la AMB y la OMB.

After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly. — Eddie Hearn (@EddieHearn) 4 de junio de 2019