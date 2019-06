Tony Gali participará en panel de Smart Cities Exchange Summit

El Consejero Primero de Honor y Embajador de la Alianza Smart Latam, Tony Gali, sostuvo un encuentro de trabajo con Humberto Olivo, coorganizador de Smart Cities Exchange Summit y Managing Partner de Nordiks Global, con sede en Dinamarca, para confirmar su participación en el panel The Public Wealth of Cities Capturing Value for the Common Good, que realizará Smart Cities Exchange en la Ciudad de México, el 4 y 5 de septiembre.

Tony Gali agradeció la invitación de Humberto Olivo, a quien reiteró su total colaboración para intercambiar proyectos que mejoren el desarrollo urbano de América Latina.

En tanto, Olivo celebró la destacada labor de Tony Gali al frente de la Alianza Smart Latam y agregó que desde el organismo que representa ha participado en el lanzamiento de iniciativas tecnológicas en Estados Unidos y Europa que pueden adaptarse a los territorios latinoamericanos.

Cabe destacar que a este encuentro acudirán líderes del sector privado, universidades, cámaras empresariales, organismos e instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales.