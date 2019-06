Quien no comparta el proyecto, que se aparte: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviará al Congreso de la Unión esta misma semana la terna para ocupar el espacio que deja el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.

Asimismo, el primer mandatario del país también propondrá nombres para ocupar las vacantes en los Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los perfiles que enviará para su ratificación serán de gente honesta, nacionalista, preparada, independiente y cercana al pueblo.

Ante estas salidas, López Obrador aseguró que quien no comparta el proyecto de la Cuarta Transformación, puede buscar otra fuente de trabajo o simplemente apartarse.

“Nosotros no presionamos a nadie, nosotros lo que quisiéramos es que, y lo han hecho algunos, quienes no comparten el nuevo proyecto de nación, pues en un acto de honestidad deben de optar por otra manera de laborar, hay muchos que pueden estar en la academia o cualquier otra actividad”, apuntó López Obrador .

Asimismo, el político tabasqueño dedicó estas palabras a los empresarios y al sector privado que ha estado en contra del gobierno incluso desde antes de que empezara la administración.

“Incluso en las empresas privadas suele pasar mucho esto, lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de nación y se mantenga sólo por el cargo, eso pues no es honesto, aunque está permitido”, manifestó.