La campaña de Vanessa Hudgens para ser 'Catwoman' de 'The Batman'

Tras la reciente confirmación de Robert Pattinson como el nuevo Batman, el reparto de la nueva cinta del Hombre Murciélago dirigida por Matt Reeves debería estar a punto de concretarse para iniciar próximamente sus filmaciones.

En días anteriores, algunos medios especializados afirmaban que los antagonistas principales en The Batman (2021) serían Oswald Cobblepot mejor conocido como El Pingüino y Selina Kyle cuyo alter ego Catwoman ha tenido más de una representación en la pantalla grande.

Acerca de esta última, una conocida actriz alzó recientemente la voz y se proclamó así misma junto a sus seguidores como la candidata perfecta para interpretar a Catwoman, conocida en algunas zonas de territorio hispanohablante como Gatúbela. Se trata de Vanessa Hudgens.

Así lo ha manifestado la propia Vanessa Hudgens a través de sus redes sociales oficiales, sobre todo en su perfil personal de Instagram, en donde ha compartido fotografías de su niñez caracterizada como la antiheroína felina de DC Comics.

If she's responding openly like this, then that entire rumored cast list for The Batman is pretty much a fake.



But she's definitely hyped about wanting to play Selina. pic.twitter.com/RHWaC6Vybs — MisterBatfleck (@Mister_BatfIeck) 29 de mayo de 2019