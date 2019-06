QUÉPASA: Jeremy solo me usaba para 'cuchiplanchar': Mishelle de 'Enamorándonos'

Mishelle Díaz es una de las participantes que desata más polémica dentro del programa Enamorándonos; mientras algunos espectadores están encantados de su físico y personalidad, otros consideran que solo le gusta exhibirse y aparentar cosas que no es en la vida real.

La joven utilizó su cuenta de Instagram para hacer una ronda de preguntas sobre todo lo que sus fans quisieran saber sobre ella, y hubo una respuesta que encendió la plataforma y que incluso le valió reclamos a una de sus exparejas en el programa.

“Te gusta Geremy como para cuchiplanchar”, le preguntó un internauta.

Lo que contestó Mishelle Díaz fue lo que dejó a todos impresionados, pues no tuvo pelos en la lengua y fue directo al grano.

“Él solo me utilizaba para eso”, contestó.



Instagram

Esta breve respuesta de la participante de Enamorándonos generó discusiones intensas en redes sociales. Sus defensores no dudaron en criticar a Jeremy por tener una actitud machista y no haber valorado a la joven, mientras que sus críticos fueron mucho más lejos con ofensas y comentarios muy agresivos.

Mishelle no dio más comentarios sobre este tema y Jeremy parece no haberse enterado de la situación o, al menos, decidió no dar su opinión al respecto para no echarle más leña al fuego.

A través de Instagram, la joven que está en búsqueda del amor suele compartir imágenes donde muestra su cuerpo voluptuoso, así como sus entrenamientos en el gimnasio y vacaciones en lugares exóticos.



Instagram