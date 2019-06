Irina Shayk y Bradley Cooper estaría a un paso de la separación

La modelo Irina Shayk y el actor Bradley Cooper están atravesando por momentos muy complicados para su relación, una crisis tan grave que podría derivar en una separación en el corto plazo.

De acuerdo con el portal Page Six, ambos se están esforzando para que la relación funcione porque tienen una hija en común, Lea De Seine. El actor y la ex de Cristiano Ronaldo no quieren que su pequeña crezca en medio de una familia separada, por lo que tienen la esperanza de poder salvar el amor.

“Debido a su hija es que ambos están luchando para que todo funcione. Las cosas no están bien y ninguno de los dos está feliz. La relación entre ambos está al borde del abismo”, aseguró una fuente cercana a la pareja.

Los rumores dicen que la crisis se agravó en octubre de 2018, aunque ya tenía roces bastante fuertes de varios meses atrás. A pesar de que intentaban reflejar que todo estaba bien ante las cámaras, lo cierto es que la relación se fue resquebrajando hasta llegar a este punto.

“Se siente miserables juntos. Se han sentido así por meses. Él no bebe y es muy espiritual, pero ella quiere terminar”, agrega el informante anónimo.

A partir de que se divulgó esta información, algunos usuarios han especulado sobre la posibilidad de que el detonante haya sido la cercanía de Bradley Cooper con Lady Gaga, quien fue su coprotagonista en la película A Star is Born.

Incluso, hubo quienes afirmaron que Cooper e Irina acordaron no romper en ese momento para no darle mala publicidad a la película, pero que, pasado un tiempo, era el momento preciso para poner fin a su relación.