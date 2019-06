Pude haber elegido otros equipos para ganar más dinero: Míchel

El director técnico de Pumas, Míchel González, reconoció que está muy entusiasmado por el inicio de su aventura con el equipo universitario. Dijo que emprendió el vuelo hacia México con las mismas ilusiones que hace más de dos décadas.

El estratega aceptó que no muchos conocen el futbol mexicano, pero esto no la hace menos interesante y competitiva.

“Hago la maleta a México con la misma ilusión que hace 22 años. Me voy allí porque entiendo que es buena competición, algo desconocida, pero interesante (…) He guardado silencio hasta que he vuelto a trabajar porque si no siempre me preguntan por el Real Madrid y se pueden decir cosas que se entiendan mal”, comentó para diario Marca.