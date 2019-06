Infantino va por la reelección al frente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibirá este miércoles un voto de confianza al ser reelegido en el cargo hasta 2023. El dirigente deportivo ha ejercido un liderazgo interesante y que ha significado el fin de la era Blatter, el polémico expresidente del organismo envuelto en escándalos de corrupción.

Para muchos, Gianni Infantino llegó con una ola de reformas y proyectos que han transformado el deporte rey en solo 40 meses. Los cambios durante su actual gestión han sido claves para la evolución del juego, aunque muchos siguen en contra de algunas incorporaciones como el famoso videoarbitraje.

Entre los grandes cambios impulsados por el dirigente, se encuentra el uso de la tecnología para apoyar al árbitro en sus decisiones y acabar con la injusticia dentro de la cancha. Asimismo, desplegó una fuerte campaña contra la corrupción y la discriminación, sumado a una mayor proyección del futbol femenino y un Mundial de Clubes con 24 equipos.

La gestión de Infantino hizo posible que cada federación cuenta con un financiamiento de hasta 5.5 millones de euros, cifra que se dispara hasta los 11 millones en cada confederación. Otra medida que agradó en todos lados fue la entrega de 45 millones de euros para todas las selecciones femeninas que estén presentes en el Mundial de Francia.

Por el momento, sigue pendiente la celebración de un Mundial con 48 equipos, algo que no será posible ver en Qatar 2022, pero que no se encuentra cien por ciento descartado para ediciones posteriores.

