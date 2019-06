Trump prevé acuerdo comercial con Reino Unido tras el Brexit

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno prevé la firma de un acuerdo comercial de gran calado con Reino Unido después de que se concrete su salida de la Unión Europea (UE).

En el marco de su gira por el territorio británico, Trump expresó este interés durante la reunión que tuvo con la primera ministra Theresa May, quien anunció hace algunos días su salida del poder ante su incapacidad para cerrar el Brexit.

Este día, ambos líderes mundiales llevaron a cabo una mesa redonda en la que participaron empresas locales y estadounidenses. El ejercicio tuvo como finalidad presentar las proyecciones de la relación comercial entre los dos países que, históricamente, han sido aliados en diferentes rubros.

I want to ensure that our economic partnership not only endures but continues to grow stronger for many years to come. #USStateVisit ????????https://t.co/LzduzyfmwY pic.twitter.com/5CeihZene1 — Theresa May (@theresa_may) 4 de junio de 2019