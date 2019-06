Antes de 'Thor' Chris Hemsworth hizo casting para 'Gambit'

Actualmente, Chris Hemsworth es uno de los actores más cotizados en la industria del entretenimiento. Desde que protagonizó la primera cinta de Thor (2011), papel que le diera la fama internacional, ha sido parte de numerosas franquicias exitosas de la cultura pop.

Sin embargo, el actor australiano no siempre ha gozado de la misma realización profesional, ya que antes de encarnar al dios del trueno con Marvel Studios la pasó bastante mal laboralmente al punto de que casi retorna a su natal Oceanía.

En entrevista con Variety, Chris Hemsworth aseguró que en lugar de interpretar a un miembro central de Los Vengadores estuvo a punto de formar parte de la franquicia de X-Men. El actor relató cómo estuvo cerca de interpretar al superhéroe mutante Gambit.

El australiano describió que la producción de X-Men Orígenes: Wolverine (2009) lo contactó en un primer momento para el papel de Gambit. Este papel finalmente fue otorgado a Taylor Kitsch. Pero la producción de Marvel y Fox no fue la única en rechazarlo.

Hemsworth también contó cómo estuvo a punto de protagonizar le primera cinta de G.I. Joe: El origen de Cobra (2009) para interpretar el papel de Duke Houser. Sin embargo, Paramount se decantó por Channing Tatum.

“Estaba muy mal en ese momento, fue una racha terrible para mi carrera y me estaba quedando sin dinero. Pero si me hubiera quedado con alguno de esos personajes, no habría podido interpretar a Thor”, mencionó Chris Hemsworth en entrevista.