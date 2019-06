Respeto absoluto a la libertad de expresión, garantiza Barbosa a medios de comunicación

Durante reunión con los representantes de medios de comunicación locales y nacionales que dieron cobertura a la campaña electoral, Miguel Barbosa Huerta virtual ganador de la elección a gobernador de Puebla, garantizó respeto absoluto a la libertad de expresión y además ofreció ejercer una gestión de puertas abiertas, diálogo y comunicación con los medios informativos.

“Seré un gobernador que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y de conciencia”, dijo al referir que los medios realizan un trabajo diario en un medio que no es fácil: la política, donde la disputa por el poder, la definición de hechos sociales y políticos hace que a veces se convierta en un medio hostil.

Destacó que durante su gestión como gobernador será fundamental tener comunicación con la gente en todo el estado y que mejor que sea a través de los medios informativos como el gobierno transmita sus acciones, programas y obras.

Miguel Barbosa resaltó su disposición a mantener un acercamiento constante con los representantes de los medios de la prensa escrita, radiofónica, televisiva y portales digitales.

Finalmente, en este encuentro de agradecimiento y acercamiento con los reporteros que dieron cobertura a la campaña, Miguel Barbosa garantizó que una vez esté al frente del gobierno del estado una de sus acciones será dialogar con las dirigencias de los partidos políticos para crear una estabilidad en los órganos de representación al interior del Congreso, al igual que buscará reunirse con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia a fin de tener un primer acuerdo y entendimiento con esos poderes.

NO OCULTARÉ LA SITUACION EN QUE RECIBA LAS FINANZAS ESTATALES

Durante dicho diálogo con los reporteros de la fuente política, Miguel Barbosa informó que una vez asuma las riendas del poder ejecutivo informará de la situación real en que reciba las finanzas estatales y si hay deuda no la ocultará.

“En cuestión financiera me comprometo a que el día que tome posesión voy a informar el estado real de la deuda, esa deuda que nadie sabe y que la mayoría cuando llega quieren ocultarla, que no se sepa. No, yo voy a decir de cuánto es la deuda, cuánto pagamos en el CIS y por los contratos de participación pública y privada, APP y PPS”.

A este respecto resaltó que lo primero que debe haber en todo gobierno es información.

“Ofrezco un gobierno que le devuelva la confianza a la gente en el ejercicio de la autoridad”.

GABINETE SURGIRA DE LA EVALUACION QUE SE HAGA A MUJERES Y HOMBRES DE LA SOCIEDAD POBLANA

Por lo que respecta a la integración del equipo de trabajo con el que gobernará, Barbosa Huerta adelantó que será integrado por gente sin ánimo de enriquecerse y de principios básicos como la austeridad, la transparencia, y la honradez pero sobre todo con la voluntad de servir.

“Mi gabinete surgirá de una evaluación que hagamos de las mejores mujeres y hombres que hagamos de la sociedad, no será un reparto de posiciones”, dijo al destacar que se debe tener un gobierno ciudadano y con alto compromiso social.