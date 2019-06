Citlalli Hernández asegura que libro bomba no es un auto atentado

La senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, aseguró que no sabe quién le pudo haber enviado el libro bomba la semana pasada a su oficina del Senado de la República.

Asimismo, admitió haber leído la tarjeta, en la que el remitente le expresaba su admiración por el trabajo legislativo que realizaba.

En conferencia de prensa, Citlalli Hernández descartó que el incidente se haya tratado de un auto atentado o de una mentira.

“Responder con mucha claridad que me considero una persona honesta y una persona que no realizaría ningún tipo de acciones como un auto atentado. No tendría por qué hacerlo. Todo mundo está en la libertad y el derecho de interpretar lo que sea, pedimos que no se especule”, afirmó.