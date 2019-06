Zidane, fundamental para que Ramos se quede en el Real Madrid

La novela entre el Real Madrid y el capitán Sergio Ramos terminó en buena forma para los millones de aficiones merengues alrededor del mundo, ya que el sevillano se quedará en el equipo al menos una temporada más.

De acuerdo a ESPN, el entrenador Zinedine Zidane fue fundamental para que Sergio Ramos decidiera continuar al menos otra temporada más en la Casa Blanca, luego de que versiones lo mandaban a China o Estados Unidos.

Y es que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se planteó seriamente abandonar el Santiago Bernabéu durante la semana pasada debido a sus diferencias con el presidente Florentino Pérez.

Aunque el mismo Sergio Ramos terminó con las dudas la semana pasada, prácticamente fue un hecho que el internacional español saldría.

“Vino a verme a la oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de un club chino, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", confirmó Florentino antes de matizar: “Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán.”