Trump reitera a México que frene migración y tráfico de drogas

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exigir al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de detener el flujo de migración ilegal a su país.

De visita en el Reino Unido, el mandatario estadounidense se dio un tiempo para renovar sus reclamos a México con una publicación en la red social Twitter.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019