¡Revelado! Este es el cartel para el Corona Capital 2019

¡La espera terminó! Finalmente, se dio a conocer el cartel de los artistas y bandas que estarán en el Corona Capital 2019, uno de los eventos musicales más esperados por los habitantes de la Ciudad de México y toda el Área Metropolitana del Valle de México.

Durante la mañana de este lunes, comenzaron a confirmarse los nombres de las agrupaciones que se encargarán de ponerle ritmo al festival de música. La edición de este año se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de noviembre, una cita que para muchos resulta imperdible sin importar el costo.

Entre las bandas que desataron alaridos y gritos de euforia están Interpol, The Strokes, Portishead, The Rapture, Santigold, Moby, M83 y CSS.

Asimismo, el Corona Capital 2019 apuesta por darle entrada a otras propuestas como Billie Eilish, Years & Years y Nick Murphy. Nada que hacer ante las bandas legendarias como Keane, The Racounteurs, Travis, The B-52’s, Cat Power, The Voidz y Weezer.

El Corona Capital 2019 se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta noviembre, pero será a partir de este 5 y 6 de junio a través de Ticketmaster en modo preventa. La comercialización general de los pases arrancará el 7 del mes de en curso.

Los precios van desde los mil 600 pesos hasta los casi cinco mil, unas cifras que no son nada económicas, pero que los fans están dispuestos a cubrir con tal de ver a sus artistas favoritos.

A través de las redes sociales, los fans estallaron en júbilo al enterarse del Line Up de la edición de este año, volviendo el evento tendencia en Twitter durante la tarde de este lunes.