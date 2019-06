QUÉPASA: Taxistas protestan en CDMX ¡pero los internautas responden!

Tal como lo habían anunciado en jornadas anteriores, cientos de taxistas se manifestaron este lunes en varios puntos de la Ciudad de México para protestar contra las empresas de transporte privado, principalmente, Uber y Cabify.

Desde las primeras horas de esta jornada, los choferes acudieron a diversos lugares de la capital del país para manifestar su inconformidad por la “invasión” de estas plataformas digitales y las supuestas condiciones injustas en materia laboral.

Las principales protestas se congregan en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en las zonas de acceso a carreteras como la México-Pachuca, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Querétaro.

Los taxistas exigen que se prohíba la operación de los servicios de transporte privado antes mencionados, tras afirmar que estas plataformas incurren en varias anomalías.

Sin embargo, los internautas se manifestaron con fuerza en las redes sociales con una campaña para exponerles cuál es la verdadera razón de la popularidad de algunas aplicaciones como Uber u otras plataformas con este mismo concepto.

Entre las múltiples publicaciones, se viralizó una que hace alusión a las atenciones de los choferes de estas plataformas para brindar un mejor servicio.

Por ejemplo, los usuarios les pidieron a los taxistas limpiar sus unidades de trabajo, cuidar su higiene personal, vestirse de forma adecuada, manejar de manera responsable, no poner música a su gusto, moderar las tarifas, reparar los daños de sus vehículos, evitar fumar, no decir groserías, devolver las pertenencias olvidadas y tener una identificación a la vista.

-Pinche, Uber, nos está jodiendo, no mames... —¿y si limpiamos la unidad, manejamos con cuidado, nos volvemos seguros para el usuario sin abusar de nuestras tarifas? -Mejor bloqueemos las calles. — ?? eres un genio, eres El Elegido, eres “JIOVA” #Taxistas — Ing. Lennon (@OtroLennon) 3 de junio de 2019

Taxímetros alterados, "para allá no voy", "no traigo cambio", unidades en mal estado, choferes mugrosos, groseros y acosadores, prefiero utilizar el servicio de una app que me dará la tranquilidad de compartir mi viaje, llegar segura y con cobros justos #Taxistas — Danny Lopez???‍??????‍???? (@DanSamsara) 3 de junio de 2019