QUÉPASA: Trump cambia de peinado y las redes enloquecen

Previo a su visita a Reino Unido, el presidente Donald Trump se convirtió en tendencia en su país natal por su cambio radical de peinado, luciendo un estilo más moderno y juvenil con el cabello tirado hacia atrás.

El mandatario estadounidense fue fotografiado durante su participación en un evento celebrado en una iglesia de Virginia, a donde acudió para honrar la memoria de las personas que murieron en la balacera del pasado viernes.

Trump arribó a la Iglesia justo después de haber jugado golf, por lo que todavía tenía consigo una camisa, gorra y sus zapatos deportivos. Con la cabeza hacia abajo, hizo reverencia y oraciones por las 12 personas que fallecieron en el tiroteo, el último incidente que exhibió los problemas de compraventa de armas en el país vecino.

El mandatario tuvo que quitarse la gorra para dejar expuesto un peinado bastante diferente a lo que está acostumbrado, ya que apareció con el cabello relamido y aventado hacia atrás. El Jefe de Estado lució bastante incómodo, como si supiera que tenía un estilo tan desordenado que se volvería tendencia en redes sociales.

Donald Trump no se equivocó, pues los usuarios no dejaron pasar las imágenes donde el mandatario aparece con su “cambio de look” accidental.

De esta manera, se confirmó que no se trata de un cambio de estilo en el peinado del Presidente de Estados Unidos, sino una simple consecuencia de haber utilizado gorra durante su juego de golf.

Por supuesto, comenzaron a llegar los memes para comparar a Trump con varios personajes de la industria del entretenimiento.

