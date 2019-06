Trump acusa a Rusia, Irán y Siria de ejecutar una 'carnicería'

El presidente Donald Trump condenó los ataques presuntamente perpetrados por Rusia, Irán y Siria en la provincia de Idlib, localizada en este último país que continúa en plena guerra civil.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, las tres naciones aliadas están llevando a cabo bombardeos brutales contra la provincia para frenar a los opositores, una campaña militar que, según sus informes, está cobrando la vida de personas inocentes.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019