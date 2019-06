Paola Rojas tuvo operación de emergencia ¿por riesgo de cáncer?

La periodista Paola Rojas decidió revelarle al público la verdadera razón por la que se ausentó de su espacio matutino el pasado 28 de mayo, una situación que causó mucha extrañeza entre quienes disfrutan de su programa informativo.

La gente comenzó a especular, razón por la que la propia Paola decidió dar a conocer los motivos que la llevaron a no presentarse al estudio. De acuerdo con la comunicadora, todo se trató a una complicación de salud.

“No saben el gusto que me da poder estar aquí de vuelta, gracias por sus deseos de recuperación, por todas las cosas tan lindas que me escribieron. Me preguntaban mucho ¿qué te pasó? Lo que me pasó se los voy a compartir por una razón, porque me di cuenta que al contárselo a mis amigochas, más de una reaccionó y dijo: Me voy a hacer estudios y yo lo que quiero es platicárselos para que, si ustedes no se han hecho esos estudios, por ejemplo, papanicolau, mastografía, vaya directamente a hacérselos”, comentó.