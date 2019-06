Liosngate presenta el primer tráiler de 'Rambo: Last Blood'

Tras la reciente despedida de Sylvester Stallone de su emblemático Rocky Balboa en Creed II: Defendiendo el legado (2018), ha llegado el momento de que el veterano actor estadounidense se retire de otro de sus personajes más conocidos.

El próximo 20 de septiembre llegará a cines de todo el mundo la próxima película de la franquicia Rambo (1982-2019), la cual cerrará con la serie fílmica iniciada con el filme First Blood (1982) estrenada hace más de 37 años.

En este sentido, la casa productora Lionsgate compartió el primer avance promocional de Rambo: Last Blood (2019), la quinta y última película de la saga inspirada en la obra de David Morrell en la que Sylvester Stallone personificará por última ocasión al veterano de guerra John Rambo.

El avance de poco menos de dos minutos de duración presenta al retirado John Rambo quien se encuentra instalado en una ciudad mexicana mientras intenta alejarse de su pasado, pero por algún motivo decide volver a enfrentarse a un grupo de sicarios locales, una misión que seguramente será la última para el veterano de Vietnam.

Rambo: Last Blood es dirigida por el cineasta Adrian Grunberg, producida por Kevin King Templeton y Les Weldon y guionizada por el propio Sylvester Stallone y Matt Cirulnick. Su reparto está conformado por Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Oscar Jaenada, entre otros.

Everyone has one more fight in them. Get ready for the #Rambo Last Blood trailer today. pic.twitter.com/qX0458AYS6 — Rambo: Last Blood (@RamboMovie) 30 de mayo de 2019