Imágenes filtradas desde el set de grabación de 'Black Widow'

Tras una pequeña serie de posposiciones, la cinta individual de Black Widow (2020) finalmente inició su producción en tierras escandinavas. La producción encabezada por Cate Shortland comenzó su rodaje en la isla noruega de Vigra, concretamente en Sæbø.

Los pobladores de este sitio han visualizado a Scarlett Johansson en plena sesión de grabación de Black Widow donde a primera impresión, ha vuelto a tener su más emblemática apariencia, portando una larga cabellera pelirroja.

Sin embargo, la actividad que realiza Natasha Romanoff desorienta a sus seguidores, ya que aparenta efectuar una vida más mundana de la acostumbrada, porque la espía soviética simplemente está realizando un paseo en el pueblo nórdico para hacer unas compras.

En las imágenes filtradas desde el set de filmaciones de Black Widow, Scarlett Johansson porta un atuendo de civil blanco que contrasta con la acostumbrada indumentaria entallada de combate de color negro.

Otra secuencia de fotografías muestra un peculiar bosque con árboles de madera roja, este detalle quizá haga alusión al nombre elegido por la espía para ser reconocida mundialmente por ser una de las más letales, la Viuda Negra (Black Widow).

