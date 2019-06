Cuba se solidariza con México ante nuevos aranceles

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su solidaridad con el Gobierno de México tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a productos mexicanos si no se frena la migración irregular desde ese país.

We stand in solidarity with sister nation of #Mexico upon implementation of coercive, discriminatory and arbitrary measures by #US. Our friendship and support. We are sons of America, to her belongs our duty. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/B9don7GsQn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 31 de mayo de 2019