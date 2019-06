Venta de bebé en Facebook por 60 mil pesos es falsa

El día de ayer, la comunidad de internautas se indignó cuando vio una publicación donde se ponía a la venta un bebé por la cantidad de 60 mil pesos. El anuncio apareció en un grupo de ventas de Parral, Chihuahua, lo que derivó en un llamado masivo a las autoridades para que atendieran el caso.

El post fue realizado desde un perfil que tenía el nombre de una joven llamada Yessica, quien decía que estaba dispuesta a entregar a su pequeño por dicha cantidad. Al final, las investigaciones revelaron que se trataba de un usuario falso.

La Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Información Forense llevó a cabo las respectivas investigaciones sobre este alarmante caso, para determinar que el perfil de Yessica era ficticio, así como el material incluido en la publicación.

“Vendo a mi bb para órganos o lo que quieran, yo no lo puedo mantener. Lo vendo xk no lo pude abortar. No menos de 60 mil”, escribió.