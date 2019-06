Liverpool vs. Tottenham, la última batalla por la gloria

Este sábado se disputa la gran final de la Champions League, una instancia que pone frente a frente al Liverpool y el Tottenham. ¡Habrá campeón británico! La pregunta es si se impondrá el ataque brutal de los Reds o si los Spurs lograrán contenerlos para después golpear con sus letales armas en ofensiva.

¿Jürgen Klopp o Mauricio Pochettino? Por donde quiera que se le vea, el partido de esta tarde tiene múltiples atractivos. La balanza parece inclinarse al lado del Liverpool, que hizo una fantástica temporada y que logró una hombrada ante el Barcelona que pasará a la historia.

¦M¦A¦T¦C¦H¦D¦A¦Y¦ Tonight is the UEFA Champions League Final! ?????????? ___________ will lift the ?? #UCLfinal pic.twitter.com/8UaanD76Ut

Sin embargo, tampoco puede menospreciarse el trabajo de Pochettino y el camino del Tottenham hacia la gran final. Para muestra, la remontada ante un Ajax virtuoso con triplete de Lucas Moura. Los Spurs no serán presa fácil y tienen posibilidades reales de alzarse con la victoria.

El Liverpool llega con el historial reciente a su favor, después de que ganaran los dos duelos de liga por marcador de 2-1, lo que demuestra lo parejo de sus niveles y calidad. Además, ambos clubes tendrán a sus mejores 11 posibles, ya que Liverpool pondría adelante a la tripleta letal de Salah, Firmino y Mané. Por su parte, Tottenham dispondría de Harry Kane y Heung-Min Son.

?? Glory glory Tottenham Hotspur ... ??

?? And you'll never walk alone ... ??



?? Which song will be sung at full time?#UCLfinal pic.twitter.com/sS7tlN3nlK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019