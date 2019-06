Trump anunciará oficialmente que buscará la reelección el 18 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para hacer oficial su candidatura por la reelección el próximo 18 de junio, pese a que está rodeado por escándalos en torno a la intervención rusa y a que falta casi un año para que se celebre el ejercicio en las urnas.

De acuerdo con el propio republicano, el evento para lanzar su candidatura por la Casa Blanca se realizará en Orlando, Florida, ante un estimado de 20 mil personas, así lo dio a conocer a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019