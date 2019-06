José Antonio Reyes 'La Perla' muere en accidente carretero

José Antonio Reyes, futbolista que llegó a defender los colores de la Selección de España, falleció este sábado en un terrible accidente carretero, siniestro que tuvo lugar en Utrera, su tierra natal.

El jugador de 35 años todavía se encontraba en activo y militaba en las filas del Extremadura, pero su vida encontró un violento final al estrellarse su vehículo en dicha región de Sevilla.

Reyes, apodada La Perla, fue un futbolista de la élite mundial y vivió grandes momentos con el Sevilla, siendo el jugador más joven en debutar con el equipo con tan solo 16 años, prueba de su gran talento y calidad para el dominio del balón.

En poco tiempo, su técnica y visión de juego le valieron firmar por el Arsenal de la Premier League en la temporada 2003-2004. Así fue como llegó a la poderosa liga británica por la estratosférica cantidad de 30 millones de euro.

En su pasado como gunner, se encuentra el campeonato de una Premier League, una Community Shield y una FA Cup, siendo elemento clave para su consecución. De esta manera, se convirtió en el primer español en ganar la popular liga inglesa ¡en toda la historia!

Posteriormente, se fue en calidad de cedido al Real Madrid, donde también sumó un trofeo liguero a su vitrina personal. Aunque su paso fue intrascendente, su nombre era conocido a nivel mundial por su gran técnica y visión de juego. Más tarde llegaría al Atlético de Madrid y al Benfica.

Sus últimos equipos fueron el Sevilla, Espanyol, Córdoba, Xinjiang y Extremadura; en este último equipo fue un elemento fundamental para que el club lograra mantenerse en su misma categoría.

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) 1 de junio de 2019