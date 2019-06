Posible adaptación de 'Star Wars: Knights of the Old Republic' al cine

Tras el anuncio del calendario de estrenos de Disney para los próximos años, se anunció que las películas de la próxima trilogía de Star Wars serán estrenada en los diciembres de 2022, 2024 y 2026, respectivamente.

Para sorpresa de muchos, Lucasfilm confirmó que los desarrolladores de esta nueva saga galáctica serán los creadores de Game of Thrones (2011-2019), David Benioff y D.B. Weiss, posponiendo de esta manera la trilogía del director del Episodio VIII, Rian Johnson.

Adicionalmente, el sitio BuzzFeed aseguró conocer la ubicación temporal de la trilogía de Benioff y Weiss e incluso, compartir el nombre de la guionista que firmaría el libreto para la primera entrega de esta serie fílmica, Laeta Kalogridis. La fuente también afirmó que dicha franquicia adaptaría el videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic (2003).

Ya se había especulado anteriormente que Benioff y Weiss podrían localizar su trilogía en la época de la Antigua República, pero adaptar directamente la historia de los videojuegos desarrollados por LucasArts hace más de 16 años haría nuevamente canónica una historia que dejó de serlo desde la adquisición de Star Wars por parte de Disney.

Star Wars: Knights of the Old Republic representó en su tiempo una expansión importante para el universo galáctico debido a que esta etapa de la historia de Star Wars estaba someramente explicada.

De confirmarse este rumor, Laeta Kalogridis, conocida por escribir cintas como la reciente Alita: Battle Angel (2019), Terminator Génesis (2015) y La Isla Siniestra (2010) de Martin Scorsese, además de la serie televisiva Altered Carbon (2018), se convertiría en la primera mujer en escribir una trilogía de Star Wars.