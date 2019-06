'Sonic the Hedgehog' se retrasa para 2020 por rediseño del personaje

Desde que la silueta del popular erizo azul fue mostrada en el teaser póster de la cinta Sonic the Hedgehog (2020), una ola de críticas negativas se anticipaba ante su demostración final. Posteriormente, una agencia de publicidad filtró las primeras imágenes completas del personaje, nuevamente con réplicas destructivas.

Sin embargo, la bomba de odio sobre el aspecto de Sonic estalló cuando la casa productora encargada Paramount compartió el primer tráiler de la película. De manera inmediata, el internet se abalanzó en contra del estudio y el equipo de producción.

Las manifestaciones llegaron a tal punto que Paramount decidió modificar por completo la apariencia de Sonic el erizo. Así lo aseguró el director de la cinta, Jeff Fowler, quien compartió una imagen donde incluso se confirmaba una nueva fecha de estreno, marcada para el 14 de febrero de 2020.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 de mayo de 2019