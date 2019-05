¡Alerta! Al menos 12 muertos en tiroteo en Virginia Beach

Este viernes, al menos 12 personas murieron luego de que se presentara un tiroteo en un edificio gubernamental de Virginia Beach, cuyo atacante también pereció en el lugar.

De acuerdo al jefe de la policía local, James Cervera, en un principio determinó un número de once fallecidos, sin embargo, la cifra fue actualizada a 12.

El incidente se dio a las 16:00 horas, tiempo local, cuando el hombre armado entró en uno de los edificios del complejo municipal de Virginia Beach y “de inmediato comenzó a disparar indiscriminadamente contra todas las víctimas”, dijo Cervera.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow — Virginia Beach PD (@VBPD) 31 de mayo de 2019