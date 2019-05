Pide Biestro la expulsión de Héctor Alonso

El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, no dudó en decir que el diputado Héctor Alonso Granados debe ser expulsado de Morena por sus conductas misóginas.

La más recuente cuando en una entrevista sobre el tema de la despenalización del aborto respondió “hay que pensar antes de abrir las piernas”, hecho que ha generado un sinfín de críticas.

“Esto ya es inaceptable, ya se llegaron a límites que no se pueden seguir permitiendo. No se trata nada más a una cuestión que afecte a la imagen de la bancada, sino de todo el Congreso, este fue el límite y tenemos que tomar acciones para demostrar que no estamos de acuerdo en esas situaciones”.