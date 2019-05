No me siento un perdedor: Jürgen Klopp

El director técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, ha perdido las últimas seis finales en las que ha estado, un dato que no escapa al análisis y que le fue presentado durante la conferencia de prensa previo a la gran final de la Champions League en Madrid.

El estratega hizo gala de ese espíritu positivo y entusiasta que lo ha convertido en toda una personalidad dentro del mundo del futbol.

“Si me viera como un perdedor, entonces tendríamos todos un problema (…) Pero no lo veo así (…) No he tenido tanta mala suerte en mi carrera hasta ahora”, comentó.