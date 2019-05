VIDEO: 'Never Really Over', el nuevo video de Katy Perry

Katy Perry está de vuelta con un colorido video para su nuevo tema Never Really Over, el cual estrenó al filo de la medianoche del jueves. Buena noticia para los fans de la cantante estadounidense, debido a que tenía alrededor de dos años de no lanzar una nueva canción en solitario.

El video lleva una marcada influencia de la década de los 70, además de que se ve la mano de Philippa Price. En las imágenes, aparece Katy Perry probando terapias al por mayor para poder sanar su corazón hecho trizas, a fin de que finalmente pueda hallar la felicidad.

A través de un comunicado, Katy Perry aclaró cuál era la idea central del video y la canción, centrando su atención en el impacto que tienen las relaciones amorosas en cada individuo.

“Todas nuestras relaciones se convierten en parte de nosotros (…) Una vez que aceptas tanto la oscuridad como la luz, puedes entender que la oscuridad es la que te llevó a la luz”, expresó.

Existen altas posibilidades de que Never Really Over sea el primer sencillo de nuevo álbum de la cantante norteamericana, algo que esperan con ansias sus fanáticos después del último estreno de Witness en 2017.

Por supuesto, el video de la atractiva intérprete se posicionó como tendencia en varias partes del mundo, además de que recolectó millones de visitas en Youtube en sus primeras horas.

Los especialistas aseguran que Never Really Over representa el regreso de Katy Perry a sus orígenes pop, aunque en febrero de este año lanzó 365, una canción colaborativa con Zedd que tuvo un gran recibimiento.