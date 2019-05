Warner comics inicia negociaciones con Robert Pattinson para The Batman

Semanas atrás se habló mucho sobre la posibilidad de que Robert Pattinson fuera el nuevo Batman, sin embargo, Warner Bros. todavía no había tomado una decisión sobre el actor que interpretaría al Caballero Murciélago tras la salida de Ben Affleck.

En las últimas horas, trascendió que los estudios han decidido iniciar negociaciones formales con Robert Pattinson para que acepte interpretar al superhéroe de DC Comics, dejando fuera de consideración a los otros candidatos, como lo era el propio Nicholas Hoult.

Los reportes apuntan a que Warner quiere que no sea otro que Pattinson quien use el traje de Batman en la película de Matt Reves, pese a que miles de fans consideran que el actor no tiene lo necesario para asumir un rol de tanta responsabilidad.

De esta manera, Warner solo está a la espera de que el protagonista de la saga de Crepúsculo acepte la propuesta económica que tiene sobre el escritorio, así como sentarse a empatar agendas para cumplir con los tiempos adecuados para el rodaje y el estreno.

El papel más recordado de Pattinson en el cine es el de Edward Cullen, personaje de la franquicia desarrollada por Summit Entertainment y basada en las obras de Stephanie Meyer.

Aunque existe rechazo de un sector importante de los fans de películas de superhéroes, otros quieren darle el beneficio de la duda, especialmente, porque Pattinson ha obtenido buenas críticas y elogios por su participación en producciones de mayor seriedad y envergadura.

Además, no se puede pasar por alto que ha logrado colarse en proyectos cinematográficos con los genios de la dirección de nuestra época, tales como Werner Herzog, David Cronemberg y Christopher Nolan.

En tanto, siguen avanzando las peticiones y la recolección de firmas en plataformas como change.org para que Robert Pattinson no se convierta en el próximo Batman, sobre todo, después del renacer del personaje de la mano de Ben Affleck en Batman vs Superman y La liga de la justicia.