México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para volver a tundir a México y responder a la carta que le envió su homólogo Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la polémica por la imposición de aranceles de cinco por ciento contra los productos mexicanos.

Trump no rebajó el tono de su discurso y dejó claro que está convencido de que es tiempo de presionar a su país aliado para que tome medidas más contundentes para frenar el ingreso y recorrido de los migrantes a través de su territorio.

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019