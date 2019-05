Alan Pulido no quiere saber nada de Cruz Azul

El atacante del Rebaño Sagrado, Alan Pulido, dejó claro que no presta atención a los rumores que lo colocan como refuerzo de lujo del Cruz Azul; en cambio, afirmó estar cien por ciento concentrado en su realidad con Chivas y la preparación rumbo a la próxima campaña.

El delantero, quien ha perdido protagonismo entre los goleadores aztecas dentro de la Liga MX, reafirmó que él tiene plena intención de quedarse en Chivas para poder cumplir con sus objetivos personales.

Pulido confesó que no tiene idea de dónde surgieron las especulaciones sobre su posible llegada a Cruz Azul, aunque reveló que estuvo a punto de salir rumbo a Monterrey.

“Contento, me motiva saber que otros equipos se están fijando en mí, agradecerles. De Cruz Azul no sé nada, de Monterrey sí estuve a punto de salir, después no se dio por otras circunstancias, me enfoco en Chivas, de Cruz Azul no me han dicho absolutamente nada, hay que concentrarnos en lo que viene. Realmente, si me preguntas a mí, preferiría quedarme acá, realmente tengo retos por cumplir, sueños que me faltan”, explicó en declaraciones recogidas por Marca.