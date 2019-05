Santiago Nieto carga contra Peña Nieto por corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto, criticó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por no haberse comprometido con desterrar la corrupción durante su mandato.

En declaraciones recogidas por el diario La Jornada, Nieto Castillo dijo que el extitular del Ejecutivo Federal no tuvo nunca la voluntad política de abrir procesos contra los corruptos, ni mucho menos de promover las investigaciones ante irregularidades que saltaban a la vista.

Pese a la crítica directa contra Peña Nieto, aclaró que el exmandatario no está sujeto a ninguna investigación y no enfrenta acusaciones sobre lavado de dinero. Ante tal situación y con apego a la cultura de la legalidad, recalcó que no hará juicios sumarios ni entregará absolución sumaria para el exgobernador mexiquense.

Al ser cuestionado sobre el caso de Emilio Lozoya, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró que es algo positivo que la Interpol lo esté buscando en 190 países.

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México. Se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. #LaNuevaHacienda — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 28 de mayo de 2019

Nieto Castillo recalcó que es urgente que México deje de ser visto como una nación que tolera las prácticas corruptas, para refrendar ante la población y ante el mundo que en este territorio se combaten todos los delitos sin importar nombres o cargos.

Además, quiso dejar claro que el caso de Emilio Lozoya no es una venganza política por los desencuentros que tuvieron en el pasado, sino que responde a irregularidades halladas en su gestión que demandan una explicación.

Santiago Nieto precisó que no se notificó al exdirector de Pemex sobre el congelamiento de sus cuentas porque existía el riesgo de que el señalado retirara el dinero; indicó que esta medida no transgrede el principio de presunción de inocencia y que está respaldada por tres tratados internacionales.